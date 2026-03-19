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Irans Botschafter: „Wir sind bereit für einen langen Krieg“

krone.tvStaffel 2026Folge 23vom 19.03.2026
Irans Botschafter: „Wir sind bereit für einen langen Krieg“

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Folge 23: Irans Botschafter: „Wir sind bereit für einen langen Krieg“

26 Min.Folge vom 19.03.2026

Im Interview mit Katia Wagner schließt der iranische Botschafter in Österreich aus, dass Teheran sich ergeben könnte, allerdings seien Verhandlungen sehr wohl auch eine Option ...

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