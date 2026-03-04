Iran-Experte: „Dieser Mann könnte den Weg ebnen!“Jetzt kostenlos streamen
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Folge 17: Iran-Experte: „Dieser Mann könnte den Weg ebnen!“
23 Min.Folge vom 04.03.2026
Sirenen über Teheran, Hunderte Kampfjets im Angriff. Der Schattenkrieg ist vorbei, der Konflikt zwischen Washington, Jerusalem und Teheran ist ausgebrochen. Ausgerechnet ein Großajatollah könnte jetzt die Weichen für Frieden stellen: „Er ist bislang der Einzige, der beiden Seiten signalisiert, dass die Kosten eines Konflikts zu hoch sind“, so Nahost-Experte Walter Posch.
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Genre:Talk, Politik, Nachrichten
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