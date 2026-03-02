„Das ist kein Krieg“ – Iranerin spricht KlartextJetzt kostenlos streamen
Folge 16: „Das ist kein Krieg“ – Iranerin spricht Klartext
12 Min.Folge vom 02.03.2026
Der Nahe Osten steht unter Schock: Die USA und Israel greifen den Iran an, Ajatollah Ali Khamenei ist tot. Während Teheran mit Vergeltung droht und Raketen abgefeuert werden, feiern Menschen auf den Straßen - auch in Österreich. Für viele Außenstehende mag das befremdlich wirken. Für zahlreiche Iraner war das jedoch ein Moment der Erleichterung.
