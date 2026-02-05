Wifo-Chef bremst Inflations-Jubel der RegierungJetzt kostenlos streamen
Nachgefragt
Folge 9: Wifo-Chef bremst Inflations-Jubel der Regierung
18 Min.Folge vom 05.02.2026
Die Inflation ist auf zwei Prozent gesunken – die Bundesregierung spricht von einer Trendwende. Doch kommt diese Entspannung tatsächlich durch politische Maßnahmen zustande oder steckten andere Faktoren dahinter? Der Chef des Wirtschaftsförderungsinstituts Wifo, Gabriel Felbermayr stand im krone.tv-Interview Rede und Antwort. Sein Befund fällt deutlich nüchterner aus als das Jubeln der Politik.
