Folge 9: Wifo-Chef bremst Inflations-Jubel der Regierung

Die Inflation ist auf zwei Prozent gesunken – die Bundesregierung spricht von einer Trendwende. Doch kommt diese Entspannung tatsächlich durch politische Maßnahmen zustande oder steckten andere Faktoren dahinter? Der Chef des Wirtschaftsförderungsinstituts Wifo, Gabriel Felbermayr stand im krone.tv-Interview Rede und Antwort. Sein Befund fällt deutlich nüchterner aus als das Jubeln der Politik.

