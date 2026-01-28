E-Autos am Vormarsch: „Sind wir nächsten Generationen schuldig“Jetzt kostenlos streamen
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Folge 7: E-Autos am Vormarsch: „Sind wir nächsten Generationen schuldig“
20 Min.Folge vom 28.01.2026
Im krone.tv-Talk spricht Infrastrukturminister Peter Hanke über das Jahr 2025 als Wendepunkt für die Mobilität in Österreich. Erstmals zeige sich der Umstieg auf neue Antriebsformen deutlich in den Zahlen: Elektroautos legen stark zu, die Ladeinfrastruktur wächst rasant und die Skepsis gegenüber E-Mobilität nehme spürbar ab.
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Genre:Talk, Politik, Nachrichten
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