Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Nachgefragt

E-Autos am Vormarsch: „Sind wir nächsten Generationen schuldig“

krone.tvStaffel 2026Folge 7vom 28.01.2026
E-Autos am Vormarsch: „Sind wir nächsten Generationen schuldig“

E-Autos am Vormarsch: „Sind wir nächsten Generationen schuldig“Jetzt kostenlos streamen

Nachgefragt

Folge 7: E-Autos am Vormarsch: „Sind wir nächsten Generationen schuldig“

20 Min.Folge vom 28.01.2026

Im krone.tv-Talk spricht Infrastrukturminister Peter Hanke über das Jahr 2025 als Wendepunkt für die Mobilität in Österreich. Erstmals zeige sich der Umstieg auf neue Antriebsformen deutlich in den Zahlen: Elektroautos legen stark zu, die Ladeinfrastruktur wächst rasant und die Skepsis gegenüber E-Mobilität nehme spürbar ab.

Weitere Folgen in Staffel 2026

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Nachgefragt
krone.tv
Nachgefragt

Nachgefragt

Alle 2 Staffeln und Folgen