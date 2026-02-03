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Folge 8: Max Lercher: „SPÖ hat Probleme der Leute geleugnet“
18 Min.Folge vom 03.02.2026
Die SPÖ hat massiv an Stimmen verloren. Für Max Lercher, steirischer SPÖ-Landeschef, liegt der Grund klar auf der Hand: „Wir haben Probleme geleugnet, die die Leute längst spürten. Jetzt kommt der harte Weg zurück zur Glaubwürdigkeit.“ Die Partei müsse sich den Sorgen der Menschen stellen, nur so lässt sich Vertrauen zurückgewinnen.
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Genre:Talk, Politik, Nachrichten
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