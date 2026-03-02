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„Zu forsch“: Svazek zeigt Einsicht bei Sparkurs

krone.tvStaffel 2026Folge 15vom 02.03.2026
„Zu forsch“: Svazek zeigt Einsicht bei Sparkurs

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Folge 15: „Zu forsch“: Svazek zeigt Einsicht bei Sparkurs

21 Min.Folge vom 02.03.2026

Salzburg steht vor großen politischen Weichenstellungen – vom Sparkurs bis zur Gesundheitsreform. Im krone.tv-Studio war FPÖ-Landesparteiobfrau und Landeshauptfrau-Stellvertreterin Marlene Svazek zu Gast, wenige Tage nach ihrer Wiederwahl mit 95,8 Prozent.

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