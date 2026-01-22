Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Nachgefragt

Walter Ruck fühlt sich verantwortlich, tritt nicht zurück

krone.tvStaffel 2026Folge 6vom 22.01.2026
Walter Ruck fühlt sich verantwortlich, tritt nicht zurück

Walter Ruck fühlt sich verantwortlich, tritt nicht zurückJetzt kostenlos streamen

Nachgefragt

Folge 6: Walter Ruck fühlt sich verantwortlich, tritt nicht zurück

19 Min.Folge vom 22.01.2026

Nach „Krone“-Berichten über umstrittene Postenvergaben sah sich der Präsident der Wiener Wirtschaftskammer, Walter Ruck, mit politischen Rücktrittsaufforderungen konfrontiert. Im Gespräch mit krone.tv kontert er der Kritik – und übernimmt die Verantwortung für die Postenvergabe an seine Familie.

Weitere Folgen in Staffel 2026

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Nachgefragt
krone.tv
Nachgefragt

Nachgefragt

Alle 2 Staffeln und Folgen