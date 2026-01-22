Walter Ruck fühlt sich verantwortlich, tritt nicht zurückJetzt kostenlos streamen
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Folge 6: Walter Ruck fühlt sich verantwortlich, tritt nicht zurück
19 Min.Folge vom 22.01.2026
Nach „Krone“-Berichten über umstrittene Postenvergaben sah sich der Präsident der Wiener Wirtschaftskammer, Walter Ruck, mit politischen Rücktrittsaufforderungen konfrontiert. Im Gespräch mit krone.tv kontert er der Kritik – und übernimmt die Verantwortung für die Postenvergabe an seine Familie.
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Genre:Talk, Politik, Nachrichten
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