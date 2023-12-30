Österreich-Bild: Leben und Liken - So ticken Tirols Influencer:innenJetzt kostenlos streamen
Österreich-Bild
Folge 11: Österreich-Bild: Leben und Liken - So ticken Tirols Influencer:innen
Leben sie für den Moment oder für die Followerinnen und Follower? Welchen Stellenwert hat Authentizität? Ob Reisebloggerin, Extremsportlerin, Tik-Toker oder Food-Influencerin - Tirols Content Creator sind breit aufgestellt und erreichen über Instagram und Co. zehntausende Menschen. Berge, Natur, Kulinarik, Nachhaltigkeit und Lebensfreude sind die Schlagwörter, die den Tiroler Social Media Auftritt prägen und mit denen um die Gunst der Followerinnen und Follower gebuhlt wird - aber wie weit gehen die Influencerinnen und Influencer für Likes? Wie reflektiert gehen sie mit ihren Reichweiten um? Und wie erfolgreich kann man als Influencer und Influencerin in Tirol überhaupt werden? Das Österreich Bild "Leben und Liken" wagt einen Blick hinter die Smartphones und in die Leben zwischen on- und offline, zwischen Postings und Privatsphäre und dem Fischen nach Likes im großen Social-Media Pool. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick