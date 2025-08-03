Zum Inhalt springenBarrierefrei
Österreich-Bild aus dem Landesstudio Kärnten: Vom Norischen Eisen zur Area Süd

26 Min.Folge vom 03.08.2025

Von den Anfängen des Bergbaus in der Römerzeit bis zur Hightech-Revolution im 21. Jahrhundert – diese Doku zeigt die faszinierende Wirtschaftsentwicklung Kärntens, Österreichs südlichstem Bundesland. Vom Aufstieg erster Gewerke und Industriebetriebe bis zum Technologieriesen Infineon spannt sich der Bogen. Mit der neuen Koralmbahn verschmilzt Kärnten zur zweitgrößten Wirtschaftsregion Österreichs zusammen. Wie Unternehmen und Mitarbeiter von dieser Verbindung profitieren – oder vor Herausforderungen stehen – beleuchtet die Dokumentation eindrucksvoll. Bildquelle: ORF/ORF-Kärnten

