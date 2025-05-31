Österreich-Bild: Mit Rad und Zug durch den Alpen Adria RaumJetzt kostenlos streamen
Österreich-Bild
Folge 99: Österreich-Bild: Mit Rad und Zug durch den Alpen Adria Raum
26 Min.Folge vom 31.05.2025
Was gibt es Schöneres als einen sonnigen Tag auf dem Fahrrad, um die Landschaft zu genießen? In Kärnten fahren spezielle Radzüge bis nach Italien und Slowenien, die sehr beliebt sind. Das ORF Kärnten Team begleitet die Radler auf ihrer Tour zu Wasserfällen, alten Bäckereien und lädt zur Abkühlung am Fluss Sava ein. Bildquelle: ORF/ORF-Kärnten
