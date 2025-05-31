Zum Inhalt springenBarrierefrei
Was gibt es Schöneres als einen sonnigen Tag auf dem Fahrrad, um die Landschaft zu genießen? In Kärnten fahren spezielle Radzüge bis nach Italien und Slowenien, die sehr beliebt sind. Das ORF Kärnten Team begleitet die Radler auf ihrer Tour zu Wasserfällen, alten Bäckereien und lädt zur Abkühlung am Fluss Sava ein. Bildquelle: ORF/ORF-Kärnten

