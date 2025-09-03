Peter Pan - Neue Abenteuer: HausputzJetzt kostenlos streamen
Peter Pan - Neue Abenteuer
Folge 1: Peter Pan - Neue Abenteuer: Hausputz
22 Min.Folge vom 03.09.2025
John und Michael freuen sich, dass Peter sie nach Nimmerland mitnimmt, denn sie wurden eigentlich dazu verdonnert, ihr Zimmer aufzuräumen. Doch der Spaß, den sie dort haben, schlägt schnell in Ernst um, als Captain Hook die Buben entführen lässt und dazu zwingt, sein Schiff zu putzen! Nun müssen Peter und Wendy ausrücken, um die zwei zu befreien. Bildquelle: ORF/ZDF/method Film/DQ Entertainment/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Peter Pan - Neue Abenteuer
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0