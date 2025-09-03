Zum Inhalt springenBarrierefrei
Peter Pan - Neue Abenteuer

Peter Pan - Neue Abenteuer: Hausputz

ORF KidsStaffel 1Folge 1vom 03.09.2025
22 Min.Folge vom 03.09.2025

John und Michael freuen sich, dass Peter sie nach Nimmerland mitnimmt, denn sie wurden eigentlich dazu verdonnert, ihr Zimmer aufzuräumen. Doch der Spaß, den sie dort haben, schlägt schnell in Ernst um, als Captain Hook die Buben entführen lässt und dazu zwingt, sein Schiff zu putzen! Nun müssen Peter und Wendy ausrücken, um die zwei zu befreien. Bildquelle: ORF/ZDF/method Film/DQ Entertainment/

