Peter Pan - Neue Abenteuer

Peter Pan - Neue Abenteuer: Peter Pans Geburtstag

ORF KidsStaffel 1Folge 2vom 04.09.2025
21 Min.Folge vom 04.09.2025

Michael freut sich schon sehr auf seinen Geburtstag! Aber Peter ist gänzlich anderer Meinung, denn er findet, dass Geburtstage Quatsch sind. Um ihm vom Gegenteil zu überzeugen, möchte Wendy eine Überraschungs-Geburtstagsparty für Peter organisieren, aber das ist gar nicht so einfach, wie zunächst gedacht. Bildquelle: ORF/ZDF/method Film/DQ Entertainment/

