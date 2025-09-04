Peter Pan - Neue Abenteuer: Peter Pans GeburtstagJetzt kostenlos streamen
Peter Pan - Neue Abenteuer
Folge 2: Peter Pan - Neue Abenteuer: Peter Pans Geburtstag
21 Min.Folge vom 04.09.2025
Michael freut sich schon sehr auf seinen Geburtstag! Aber Peter ist gänzlich anderer Meinung, denn er findet, dass Geburtstage Quatsch sind. Um ihm vom Gegenteil zu überzeugen, möchte Wendy eine Überraschungs-Geburtstagsparty für Peter organisieren, aber das ist gar nicht so einfach, wie zunächst gedacht. Bildquelle: ORF/ZDF/method Film/DQ Entertainment/
