Peter Pan - Neue Abenteuer
Folge 20: Peter Pan - Neue Abenteuer: Wilde Melodien
23 Min.Folge vom 25.09.2025
In Nimmerland bahnt sich ein seltenes Naturschauspiel an: die große Ebbe. Dabei legt das zurückgehende Meer den Sandweg auf eine Insel frei, auf der die Wilden Melodien leben. Das sind seltene, musikalische Geschöpfe. Die sensiblen Tiere werden jedoch von Hook und seinen Piraten erschreckt. Das können Peter und seine Freunde nicht auf sich sitzen lassen! Bildquelle: ORF/ZDF/method Film/DQ Entertainment/
