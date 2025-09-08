Zum Inhalt springenBarrierefrei
Peter Pan - Neue Abenteuer

Peter Pan - Neue Abenteuer: Die Krankheit Erwachsenung

ORF KidsStaffel 1Folge 5vom 08.09.2025
Peter Pan - Neue Abenteuer: Die Krankheit Erwachsenung

Folge 5: Peter Pan - Neue Abenteuer: Die Krankheit Erwachsenung

23 Min.Folge vom 08.09.2025

Peter und die verlorenen Kinder machen sich Sorgen um Wendy. Sie lacht nicht mehr wie früher über ihre Späße. Wird sie etwa erwachsen? Zum Glück kennen Peter und seine Freunde ein Heilmittel gegen "Erwachsenung". Man muss die betroffene Person einfach zum Lachen bringen. Aber das ist leichter gesagt als getan. Bildquelle: ORF/ZDF/method Film/DQ Entertainment/

