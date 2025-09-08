Peter Pan - Neue Abenteuer: Die Krankheit ErwachsenungJetzt kostenlos streamen
Peter Pan - Neue Abenteuer
Folge 5: Peter Pan - Neue Abenteuer: Die Krankheit Erwachsenung
23 Min.Folge vom 08.09.2025
Peter und die verlorenen Kinder machen sich Sorgen um Wendy. Sie lacht nicht mehr wie früher über ihre Späße. Wird sie etwa erwachsen? Zum Glück kennen Peter und seine Freunde ein Heilmittel gegen "Erwachsenung". Man muss die betroffene Person einfach zum Lachen bringen. Aber das ist leichter gesagt als getan. Bildquelle: ORF/ZDF/method Film/DQ Entertainment/
