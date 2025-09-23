Peter Pan - Neue Abenteuer: Ein seltsamer HeldJetzt kostenlos streamen
23 Min.Folge vom 23.09.2025
Mister Ploof, ein Nachbar der Darling-Kinder, der sich einbildet, der Held seines Lieblingsbuches, der Pirat Plick, zu sein, bekommt zufällig etwas von Tinker Bells Sternenstaub ab und fliegt mit den Kindern nach Nimmerland. Peter ist gegen seine Anwesenheit, weil er der Ansicht ist, Erwachsene richten nur Schaden an. Und er soll recht behalten. Als Ploof einige Kinder dazu überredet, die Jolly Roger anzugreifen, werden sie prompt gefangengenommen. Nun liegt es an Peter, sie wieder zu befreien. Bildquelle: ORF/ZDF/method Film/DQ Entertainment/
