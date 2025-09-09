Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF KidsStaffel 1Folge 6vom 09.09.2025
23 Min.Folge vom 09.09.2025

John, Wendy, Michael und Peter sind bei Lilys Stamm auf eine Feier eingeladen. John, der in Lily verliebt ist, will das Mädchen beeindrucken, aber er blamiert sich bei dem Versuch bis auf die Knochen. Um seinen Fehler wieder auszubügeln und Lily zurückzugewinnen, will er einen sagenumwobenen Piratensäbel bergen. Ob er diese Mutprobe bestehen wird? Bildquelle: ORF/ZDF/method Film/DQ Entertainment/

