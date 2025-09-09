Peter Pan - Neue Abenteuer: John, der HeldJetzt kostenlos streamen
Peter Pan - Neue Abenteuer
Folge 6: Peter Pan - Neue Abenteuer: John, der Held
23 Min.Folge vom 09.09.2025
John, Wendy, Michael und Peter sind bei Lilys Stamm auf eine Feier eingeladen. John, der in Lily verliebt ist, will das Mädchen beeindrucken, aber er blamiert sich bei dem Versuch bis auf die Knochen. Um seinen Fehler wieder auszubügeln und Lily zurückzugewinnen, will er einen sagenumwobenen Piratensäbel bergen. Ob er diese Mutprobe bestehen wird? Bildquelle: ORF/ZDF/method Film/DQ Entertainment/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Peter Pan - Neue Abenteuer
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0