Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Peter Pan - Neue Abenteuer

Peter Pan - Neue Abenteuer: Familienbande

ORF KidsStaffel 1Folge 17vom 22.09.2025
Peter Pan - Neue Abenteuer: Familienbande

Peter Pan - Neue Abenteuer: FamilienbandeJetzt kostenlos streamen

Peter Pan - Neue Abenteuer

Folge 17: Peter Pan - Neue Abenteuer: Familienbande

23 Min.Folge vom 22.09.2025

Die Piraten nehmen Tinker Bell gefangen und schütteln all ihren Feenstaub aus ihr heraus, wodurch sie völlig entkräftet wird. Um ihre Freundin zu heilen, müssen Peter und die anderen einen verwunschenen See finden. Die Reise dorthin stellt sie auf eine harte Probe. Bildquelle: ORF/ZDF/method Film/DQ Entertainment/

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Peter Pan - Neue Abenteuer
ORF Kids
Peter Pan - Neue Abenteuer

Peter Pan - Neue Abenteuer

Alle 1 Staffeln und Folgen