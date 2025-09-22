Peter Pan - Neue Abenteuer: FamilienbandeJetzt kostenlos streamen
Peter Pan - Neue Abenteuer
Folge 17: Peter Pan - Neue Abenteuer: Familienbande
23 Min.Folge vom 22.09.2025
Die Piraten nehmen Tinker Bell gefangen und schütteln all ihren Feenstaub aus ihr heraus, wodurch sie völlig entkräftet wird. Um ihre Freundin zu heilen, müssen Peter und die anderen einen verwunschenen See finden. Die Reise dorthin stellt sie auf eine harte Probe. Bildquelle: ORF/ZDF/method Film/DQ Entertainment/
