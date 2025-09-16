Zum Inhalt springenBarrierefrei
Peter Pan - Neue Abenteuer

Peter Pan - Neue Abenteuer: Retter John

ORF KidsStaffel 1Folge 12vom 16.09.2025
Peter Pan - Neue Abenteuer: Retter John

23 Min.Folge vom 16.09.2025

Hook und die Piraten befreien aus Versehen einen fiesen Geist aus einer Truhe. Dieser tarnt sich als Menschenkind und sät nun bei Peter und seinen Freunden Zwietracht. John ist der einzige, dem der neue Junge verdächtig vorkommt, aber die anderen glauben ihm nicht. Nun muss John im Alleingang einen Weg finden, den Geist der Zwietracht wieder einzusperren. Bildquelle: ORF/ZDF/method Film/DQ Entertainment/

ORF Kids
