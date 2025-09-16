Peter Pan - Neue Abenteuer: Retter JohnJetzt kostenlos streamen
Peter Pan - Neue Abenteuer
Folge 12: Peter Pan - Neue Abenteuer: Retter John
23 Min.Folge vom 16.09.2025
Hook und die Piraten befreien aus Versehen einen fiesen Geist aus einer Truhe. Dieser tarnt sich als Menschenkind und sät nun bei Peter und seinen Freunden Zwietracht. John ist der einzige, dem der neue Junge verdächtig vorkommt, aber die anderen glauben ihm nicht. Nun muss John im Alleingang einen Weg finden, den Geist der Zwietracht wieder einzusperren. Bildquelle: ORF/ZDF/method Film/DQ Entertainment/
Altersfreigabe:
0