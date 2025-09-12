Peter Pan - Neue Abenteuer: Gefahr für NimmerlandJetzt kostenlos streamen
Peter Pan - Neue Abenteuer
Folge 9: Peter Pan - Neue Abenteuer: Gefahr für Nimmerland
23 Min.Folge vom 12.09.2025
Michael ist traurig. Er musste sich von seinem Teddybären Nono trennen und weint nun ständig. Doch wenn ein Kind immer traurig ist, zieht in Nimmerland ewiger Winter ein. Um das zu verhindern und seinen Freund wieder fröhlich zu stimmen, macht Peter sich auf, Nono zu ihm zurückzubringen. Aber bei der Rettungsaktion fällt der Bär ausgerechnet den Piraten in die Hände! Bildquelle: ORF/ZDF/method Film/DQ Entertainment/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Peter Pan - Neue Abenteuer
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0