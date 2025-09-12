Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Peter Pan - Neue Abenteuer

Peter Pan - Neue Abenteuer: Gefahr für Nimmerland

ORF KidsStaffel 1Folge 9vom 12.09.2025
Peter Pan - Neue Abenteuer: Gefahr für Nimmerland

Peter Pan - Neue Abenteuer: Gefahr für NimmerlandJetzt kostenlos streamen

Peter Pan - Neue Abenteuer

Folge 9: Peter Pan - Neue Abenteuer: Gefahr für Nimmerland

23 Min.Folge vom 12.09.2025

Michael ist traurig. Er musste sich von seinem Teddybären Nono trennen und weint nun ständig. Doch wenn ein Kind immer traurig ist, zieht in Nimmerland ewiger Winter ein. Um das zu verhindern und seinen Freund wieder fröhlich zu stimmen, macht Peter sich auf, Nono zu ihm zurückzubringen. Aber bei der Rettungsaktion fällt der Bär ausgerechnet den Piraten in die Hände! Bildquelle: ORF/ZDF/method Film/DQ Entertainment/

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Peter Pan - Neue Abenteuer
ORF Kids
Peter Pan - Neue Abenteuer

Peter Pan - Neue Abenteuer

Alle 1 Staffeln und Folgen