Peter Pan - Neue Abenteuer

Peter Pan - Neue Abenteuer: Der Tempel der Chumbas

ORF KidsStaffel 1Folge 15vom 19.09.2025
23 Min.Folge vom 19.09.2025

Michael hat es satt, dass ihm ständig gesagt wird, er solle sich ein Beispiel an seinem großen Bruder John nehmen. In Nimmerland braucht er deshalb Zeit für sich. Dabei beginnt er, sich mit einigen Piraten anzufreunden. Doch diese schwierige Freundschaft wird auf die Probe gestellt, als es darum geht, den Chumbas ein wertvolles Artefakt wegzunehmen... Bildquelle: ORF/ZDF/method Film/DQ Entertainment/

