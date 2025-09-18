Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Peter Pan - Neue Abenteuer

Peter Pan - Neue Abenteuer: Peters Entscheidung

ORF KidsStaffel 1Folge 14vom 18.09.2025
Peter Pan - Neue Abenteuer: Peters Entscheidung

Peter Pan - Neue Abenteuer: Peters EntscheidungJetzt kostenlos streamen

Peter Pan - Neue Abenteuer

Folge 14: Peter Pan - Neue Abenteuer: Peters Entscheidung

23 Min.Folge vom 18.09.2025

Hook hat einen teuflischen Plan geschmiedet. Um Peter Pan loszuwerden, will er ihn zwingen, erwachsen zu werden, indem er etwas tut, was Kinder eigentlich nicht tun müssen: Eine schwerwiegende Entscheidung treffen. Dafür entführt er Peters beste Freundinnen Wendy und Tinker Bell und stellt Peter vor eine nervenaufreibende Wahl. Bildquelle: ORF/ZDF/method Film/DQ Entertainment/

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Peter Pan - Neue Abenteuer
ORF Kids
Peter Pan - Neue Abenteuer

Peter Pan - Neue Abenteuer

Alle 1 Staffeln und Folgen