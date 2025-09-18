Peter Pan - Neue Abenteuer: Peters EntscheidungJetzt kostenlos streamen
Peter Pan - Neue Abenteuer
Folge 14: Peter Pan - Neue Abenteuer: Peters Entscheidung
23 Min.Folge vom 18.09.2025
Hook hat einen teuflischen Plan geschmiedet. Um Peter Pan loszuwerden, will er ihn zwingen, erwachsen zu werden, indem er etwas tut, was Kinder eigentlich nicht tun müssen: Eine schwerwiegende Entscheidung treffen. Dafür entführt er Peters beste Freundinnen Wendy und Tinker Bell und stellt Peter vor eine nervenaufreibende Wahl. Bildquelle: ORF/ZDF/method Film/DQ Entertainment/
