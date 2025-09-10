Peter Pan - Neue Abenteuer: KrakenangriffJetzt kostenlos streamen
Peter Pan - Neue Abenteuer
Folge 7: Peter Pan - Neue Abenteuer: Krakenangriff
23 Min.Folge vom 10.09.2025
Wendy ist sauer, nachdem eine Freundin sie bei einem Tanzauftritt in der Schule versetzt hat. Nun hat sie erstmal genug von Freundschaften und sucht auch in Nimmerland das Weite, um ungestört allein zu sein. Doch als Peter und die anderen in Not geraten, liegt es an Wendy, über ihren Schatten zu springen, und sie zu retten. Bildquelle: ORF/ZDF/method Film/DQ Entertainment/
