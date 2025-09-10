Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Peter Pan - Neue Abenteuer

Peter Pan - Neue Abenteuer: Krakenangriff

ORF KidsStaffel 1Folge 7vom 10.09.2025
Peter Pan - Neue Abenteuer: Krakenangriff

Peter Pan - Neue Abenteuer: KrakenangriffJetzt kostenlos streamen

Peter Pan - Neue Abenteuer

Folge 7: Peter Pan - Neue Abenteuer: Krakenangriff

23 Min.Folge vom 10.09.2025

Wendy ist sauer, nachdem eine Freundin sie bei einem Tanzauftritt in der Schule versetzt hat. Nun hat sie erstmal genug von Freundschaften und sucht auch in Nimmerland das Weite, um ungestört allein zu sein. Doch als Peter und die anderen in Not geraten, liegt es an Wendy, über ihren Schatten zu springen, und sie zu retten. Bildquelle: ORF/ZDF/method Film/DQ Entertainment/

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Peter Pan - Neue Abenteuer
ORF Kids
Peter Pan - Neue Abenteuer

Peter Pan - Neue Abenteuer

Alle 1 Staffeln und Folgen