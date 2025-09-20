Zum Inhalt springenBarrierefrei
Peter Pan - Neue Abenteuer

Peter Pan - Neue Abenteuer: Der Schattendieb

ORF KidsStaffel 1Folge 16vom 20.09.2025
Peter Pan - Neue Abenteuer: Der Schattendieb

Peter Pan - Neue Abenteuer

Folge 16: Peter Pan - Neue Abenteuer: Der Schattendieb

23 Min.Folge vom 20.09.2025

Peter und Wendy treffen auf einen verschollen geglaubten Buben, der einmal Peters bester Freund gewesen ist. Als Peter ihn aber einmal in einer gefährlichen Situation im Stich gelassen hat, ward dieser nie mehr gesehen. Um nun Rache zu nehmen, stiehlt er Peters Schatten. Dadurch verliert Peter all seine Zauberkräfte. Als die Piraten dann auch noch die Kinder angreifen, ist guter Rat teuer. Bildquelle: ORF/ZDF/method Film/DQ Entertainment/

Peter Pan - Neue Abenteuer
Peter Pan - Neue Abenteuer

Peter Pan - Neue Abenteuer

