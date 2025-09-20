Peter Pan - Neue Abenteuer: Der SchattendiebJetzt kostenlos streamen
Peter Pan - Neue Abenteuer
Folge 16: Peter Pan - Neue Abenteuer: Der Schattendieb
23 Min.Folge vom 20.09.2025
Peter und Wendy treffen auf einen verschollen geglaubten Buben, der einmal Peters bester Freund gewesen ist. Als Peter ihn aber einmal in einer gefährlichen Situation im Stich gelassen hat, ward dieser nie mehr gesehen. Um nun Rache zu nehmen, stiehlt er Peters Schatten. Dadurch verliert Peter all seine Zauberkräfte. Als die Piraten dann auch noch die Kinder angreifen, ist guter Rat teuer. Bildquelle: ORF/ZDF/method Film/DQ Entertainment/
