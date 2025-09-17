Peter Pan - Neue Abenteuer: El HookatoJetzt kostenlos streamen
Peter Pan - Neue Abenteuer
Folge 13: Peter Pan - Neue Abenteuer: El Hookato
23 Min.Folge vom 17.09.2025
Hook ist neidisch auf Peter Pan, weil er immer für seine Freunde da ist und ihn deshalb alle als Held feiern. Darum möchte er nun selbst zum Helden werden. Er trägt Smee auf, die verlorenen Kinder zu entführen, damit er, Hook, sie wieder befreien kann und die Lorbeeren für die Rettung einheimsen kann. Aber der Plan erweist sich als komplizierter als zuerst gedacht. Bildquelle: ORF/ZDF/method Film/DQ Entertainment/
