ORF KidsStaffel 1Folge 13vom 17.09.2025
23 Min.Folge vom 17.09.2025

Hook ist neidisch auf Peter Pan, weil er immer für seine Freunde da ist und ihn deshalb alle als Held feiern. Darum möchte er nun selbst zum Helden werden. Er trägt Smee auf, die verlorenen Kinder zu entführen, damit er, Hook, sie wieder befreien kann und die Lorbeeren für die Rettung einheimsen kann. Aber der Plan erweist sich als komplizierter als zuerst gedacht. Bildquelle: ORF/ZDF/method Film/DQ Entertainment/

