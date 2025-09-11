Peter Pan - Neue Abenteuer: Die ZauberfederJetzt kostenlos streamen
Peter Pan - Neue Abenteuer
Folge 8: Peter Pan - Neue Abenteuer: Die Zauberfeder
23 Min.Folge vom 11.09.2025
John und Michael gelangen in den Besitz einer Zauberfeder. Alles, was mit dieser Feder gezeichnet oder geschrieben wird, wird Wirklichkeit. John nutzt diesen Vorteil schamlos aus und wird dabei immer rücksichtsloser. Werden seine Freunde ihn davon überzeugen können, sich von der gefährlichen Zauberfeder zu trennen?
