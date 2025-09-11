Zum Inhalt springenBarrierefrei
Peter Pan - Neue Abenteuer

Peter Pan - Neue Abenteuer: Die Zauberfeder

ORF KidsStaffel 1Folge 8vom 11.09.2025
Folge 8: Peter Pan - Neue Abenteuer: Die Zauberfeder

23 Min.Folge vom 11.09.2025

John und Michael gelangen in den Besitz einer Zauberfeder. Alles, was mit dieser Feder gezeichnet oder geschrieben wird, wird Wirklichkeit. John nutzt diesen Vorteil schamlos aus und wird dabei immer rücksichtsloser. Werden seine Freunde ihn davon überzeugen können, sich von der gefährlichen Zauberfeder zu trennen? Bildquelle: ORF/ZDF/method Film/DQ Entertainment/

ORF Kids
