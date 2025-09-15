Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Peter Pan - Neue Abenteuer

Peter Pan - Neue Abenteuer: Schatzsuche

ORF KidsStaffel 1Folge 11vom 15.09.2025
Peter Pan - Neue Abenteuer: Schatzsuche

Peter Pan - Neue Abenteuer: SchatzsucheJetzt kostenlos streamen

Peter Pan - Neue Abenteuer

Folge 11: Peter Pan - Neue Abenteuer: Schatzsuche

23 Min.Folge vom 15.09.2025

Peter veranstaltet für die Kinder von Nimmerland eine Schatzsuche! Als John als erster das Rätsel löst und die Schatztruhe mit goldenen Schokoladentalern findet, will er jedoch alles für sich behalten und nicht mit den anderen teilen. Doch die Piraten luchsen ihm die Truhe ab und nun liegt es an John allein, seinen Fehler wiedergutzumachen und den Schokoladenschatz zurückzuerobern. Bildquelle: ORF/ZDF/method Film/DQ Entertainment/

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Peter Pan - Neue Abenteuer
ORF Kids
Peter Pan - Neue Abenteuer

Peter Pan - Neue Abenteuer

Alle 1 Staffeln und Folgen