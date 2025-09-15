Peter Pan - Neue Abenteuer: SchatzsucheJetzt kostenlos streamen
Folge 11: Peter Pan - Neue Abenteuer: Schatzsuche
23 Min.Folge vom 15.09.2025
Peter veranstaltet für die Kinder von Nimmerland eine Schatzsuche! Als John als erster das Rätsel löst und die Schatztruhe mit goldenen Schokoladentalern findet, will er jedoch alles für sich behalten und nicht mit den anderen teilen. Doch die Piraten luchsen ihm die Truhe ab und nun liegt es an John allein, seinen Fehler wiedergutzumachen und den Schokoladenschatz zurückzuerobern. Bildquelle: ORF/ZDF/method Film/DQ Entertainment/
