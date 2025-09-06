Peter Pan - Neue Abenteuer: Gefährliche WünscheJetzt kostenlos streamen
Peter Pan - Neue Abenteuer
Folge 4: Peter Pan - Neue Abenteuer: Gefährliche Wünsche
22 Min.Folge vom 06.09.2025
Michael fühlt sich ungerecht behandelt, weil Wendy ihn immer ausschimpft, also nimmt er Reißaus. Ebenso ergeht es Smee mit Captain Hook. Die beiden schließen sich zusammen und gelangen in den Wald der Wünsche, dessen Bäumen einem jeden Wunsch erfüllen. Das nutzen Smee und Michael natürlich sofort aus, doch ihre Wünsche stiften mehr Chaos, als ihnen lieb ist. Bildquelle: ORF/Universal/
