Peter Pan - Neue Abenteuer: Die UrquelleJetzt kostenlos streamen
Peter Pan - Neue Abenteuer
Folge 19: Peter Pan - Neue Abenteuer: Die Urquelle
23 Min.Folge vom 24.09.2025
Die Urquelle von Nimmerland ist versiegt! Peter, Wendy und ihre Freunde müssen sie unbedingt wieder zum Sprudeln bringen, denn sonst droht ganz Nimmerland für immer zu verdorren. Dafür muss ein spezieller Trank in die Quelle geschüttet werden, aber die Zutaten dafür zu beschaffen, erweist sich als schwieriger als gedacht. Bildquelle: ORF/ZDF/method Film/DQ Entertainment/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Peter Pan - Neue Abenteuer
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0