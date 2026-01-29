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Philipp bewegt

Der Sesseltag: Kräftigende Übungen im Sitzen am Donnerstag

krone.tvStaffel 1Folge 628vom 29.01.2026
Der Sesseltag: Kräftigende Übungen im Sitzen am Donnerstag

Der Sesseltag: Kräftigende Übungen im Sitzen am DonnerstagJetzt kostenlos streamen

Philipp bewegt

Folge 628: Der Sesseltag: Kräftigende Übungen im Sitzen am Donnerstag

21 Min.Folge vom 29.01.2026

Ist anstrengender, als es aussieht: Philipp macht den Sessel zur Fitnesszone – ideal für jedes Alter und jeden Alltag! Jetzt ausprobieren!

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Philipp bewegt
krone.tv
Philipp bewegt

Philipp bewegt

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