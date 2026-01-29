Der Sesseltag: Kräftigende Übungen im Sitzen am DonnerstagJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 628: Der Sesseltag: Kräftigende Übungen im Sitzen am Donnerstag
21 Min.Folge vom 29.01.2026
Ist anstrengender, als es aussieht: Philipp macht den Sessel zur Fitnesszone – ideal für jedes Alter und jeden Alltag! Jetzt ausprobieren!
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Philipp bewegt
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Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
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