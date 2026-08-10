Täglich fitter werden - ohne einen Euro auszugeben!Jetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 822: Täglich fitter werden - ohne einen Euro auszugeben!
21 Min.Folge vom 10.08.2026
Warum viel Geld investieren, wenn Bewegung auch einfach sein kann? Philipp bringt Österreich kostenlos in Schwung – jeden Tag aufs Neue.
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Philipp bewegt
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Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2026: krone.tv