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Philipp bewegt

Täglich fitter werden - ohne einen Euro auszugeben!

krone.tvStaffel 1Folge 822vom 10.08.2026
Täglich fitter werden - ohne einen Euro auszugeben!

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Philipp bewegt

Folge 822: Täglich fitter werden - ohne einen Euro auszugeben!

21 Min.Folge vom 10.08.2026

Warum viel Geld investieren, wenn Bewegung auch einfach sein kann? Philipp bringt Österreich kostenlos in Schwung – jeden Tag aufs Neue.

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