Nutzen wir das Wochenende für gemeinsame BewegungJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 828: Nutzen wir das Wochenende für gemeinsame Bewegung
21 Min.Folge vom 16.08.2026
Sonntag ist der ideale Tag, um etwas für sich zu tun. Gemeinsam mit Philipp macht es Spaß, aktiv zu werden und die Woche mit einem Lächeln ausklingen zu lassen.
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Philipp bewegt
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2026: krone.tv