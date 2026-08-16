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Philipp bewegt

Nutzen wir das Wochenende für gemeinsame Bewegung

krone.tvStaffel 1Folge 828vom 16.08.2026
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Philipp bewegt

Folge 828: Nutzen wir das Wochenende für gemeinsame Bewegung

21 Min.Folge vom 16.08.2026

Sonntag ist der ideale Tag, um etwas für sich zu tun. Gemeinsam mit Philipp macht es Spaß, aktiv zu werden und die Woche mit einem Lächeln ausklingen zu lassen.

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