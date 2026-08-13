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Philipp bewegt

Der Wochenklassiker: Übungen im Sitzen und Stehen am Sesseltag

krone.tvStaffel 1Folge 825vom 13.08.2026
Der Wochenklassiker: Übungen im Sitzen und Stehen am Sesseltag

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Philipp bewegt

Folge 825: Der Wochenklassiker: Übungen im Sitzen und Stehen am Sesseltag

21 Min.Folge vom 13.08.2026

Jede Woche aufs Neue heißt es: Sessel bereitstellen und mitmachen. Philipp bringt Abwechslung in dein Training und sorgt für Bewegung, die guttut.

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