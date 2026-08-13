Der Wochenklassiker: Übungen im Sitzen und Stehen am SesseltagJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 825: Der Wochenklassiker: Übungen im Sitzen und Stehen am Sesseltag
21 Min.Folge vom 13.08.2026
Jede Woche aufs Neue heißt es: Sessel bereitstellen und mitmachen. Philipp bringt Abwechslung in dein Training und sorgt für Bewegung, die guttut.
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Philipp bewegt
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Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2026: krone.tv