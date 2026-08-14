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Philipp bewegt

Neues von Philipp und extra Energie fürs Wochenende

krone.tvStaffel 1Folge 826vom 14.08.2026
Neues von Philipp und extra Energie fürs Wochenende

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Philipp bewegt

Folge 826: Neues von Philipp und extra Energie fürs Wochenende

21 Min.Folge vom 14.08.2026

Philipp genießt noch – nach der gesundheitsbedingten Auszeit nach seiner Augen-OP – die letzten Urlaubstage in Italien und freut sich, ab Montag wieder live im Studio zu turnen! Und wir erst! Davor aber tanken wir Kraft mit einer gemeinsamen Bewegungseinheit aus einer voraufgezeichneten „Philipp bewegt“-Sendung. So beginnt das Wochenende mit Leichtigkeit und einem rundum guten Gefühl.

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