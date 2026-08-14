Neues von Philipp und extra Energie fürs WochenendeJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 826: Neues von Philipp und extra Energie fürs Wochenende
21 Min.Folge vom 14.08.2026
Philipp genießt noch – nach der gesundheitsbedingten Auszeit nach seiner Augen-OP – die letzten Urlaubstage in Italien und freut sich, ab Montag wieder live im Studio zu turnen! Und wir erst! Davor aber tanken wir Kraft mit einer gemeinsamen Bewegungseinheit aus einer voraufgezeichneten „Philipp bewegt“-Sendung. So beginnt das Wochenende mit Leichtigkeit und einem rundum guten Gefühl.
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Philipp bewegt
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2026: krone.tv