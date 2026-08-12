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Philipp bewegt

Wer sich bewegt, gewinnt - jeden Tag ein bisschen mehr

krone.tvStaffel 1Folge 824vom 12.08.2026
Wer sich bewegt, gewinnt - jeden Tag ein bisschen mehr

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Philipp bewegt

Folge 824: Wer sich bewegt, gewinnt - jeden Tag ein bisschen mehr

21 Min.Folge vom 12.08.2026

Mehr Beweglichkeit, mehr Energie, mehr Lebensfreude – wer regelmäßig mit Philipp mitturnt, hat von allem mehr. Und das Beste daran: man muss kein Sportprofi sein. 20 Minuten täglich – jeder in seinem Tempo – genügen schon, um dem Körper etwas Gutes zu tun. „Philipp bewegt“ zeigt, wie einfach regelmäßige Bewegung sein kann.

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