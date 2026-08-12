Wer sich bewegt, gewinnt - jeden Tag ein bisschen mehrJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 824: Wer sich bewegt, gewinnt - jeden Tag ein bisschen mehr
21 Min.Folge vom 12.08.2026
Mehr Beweglichkeit, mehr Energie, mehr Lebensfreude – wer regelmäßig mit Philipp mitturnt, hat von allem mehr. Und das Beste daran: man muss kein Sportprofi sein. 20 Minuten täglich – jeder in seinem Tempo – genügen schon, um dem Körper etwas Gutes zu tun. „Philipp bewegt“ zeigt, wie einfach regelmäßige Bewegung sein kann.
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Philipp bewegt
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2026: krone.tv