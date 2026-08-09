Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Philipp bewegt

Unsere neue Lieblingsroutine? Mit Philipp bewegen

krone.tvStaffel 1Folge 821vom 09.08.2026
Unsere neue Lieblingsroutine? Mit Philipp bewegen

Unsere neue Lieblingsroutine? Mit Philipp bewegenJetzt kostenlos streamen

Philipp bewegt

Folge 821: Unsere neue Lieblingsroutine? Mit Philipp bewegen

21 Min.Folge vom 09.08.2026

Seit Jahren motiviert Philipp Menschen in ganz Österreich, sich regelmäßig zu bewegen – kostenlos, ohne Geräte und ganz ohne Leistungsdruck. Ob im Wohnzimmer, im Garten oder im Urlaub: 20 Minuten reichen, um dem Körper etwas Gutes zu tun. Gemeinsam fällt der Einstieg leichter - und Dranbleiben macht gleich noch mehr Spaß!

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Philipp bewegt
krone.tv
Philipp bewegt

Philipp bewegt

Alle 2 Staffeln und Folgen