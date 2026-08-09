Unsere neue Lieblingsroutine? Mit Philipp bewegenJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 821: Unsere neue Lieblingsroutine? Mit Philipp bewegen
21 Min.Folge vom 09.08.2026
Seit Jahren motiviert Philipp Menschen in ganz Österreich, sich regelmäßig zu bewegen – kostenlos, ohne Geräte und ganz ohne Leistungsdruck. Ob im Wohnzimmer, im Garten oder im Urlaub: 20 Minuten reichen, um dem Körper etwas Gutes zu tun. Gemeinsam fällt der Einstieg leichter - und Dranbleiben macht gleich noch mehr Spaß!
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Philipp bewegt
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2026: krone.tv