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Philipp bewegt

Philipp bewegt: So macht Turnen plötzlich Spaß

krone.tvStaffel 1Folge 830vom 18.08.2026
Philipp bewegt: So macht Turnen plötzlich Spaß

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Philipp bewegt

Folge 830: Philipp bewegt: So macht Turnen plötzlich Spaß

21 Min.Folge vom 18.08.2026

Aufrecht stehen, die Beine nie ganz ausstrecken, den Bauchnabel einziehen: Philipp zeigt, wie Bewegung im Alltag mehr Spaß macht. Dazu kommen Fotos von Zuschauern, neue Begegnungen und die Frage: Warum turnen plötzlich so viele mit? Schickt uns eure Fotos und Videos beim Mitturnen gerne an philippbewegt@krone.tv!

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