Philipp bewegt: So macht Turnen plötzlich SpaßJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 830: Philipp bewegt: So macht Turnen plötzlich Spaß
21 Min.Folge vom 18.08.2026
Aufrecht stehen, die Beine nie ganz ausstrecken, den Bauchnabel einziehen: Philipp zeigt, wie Bewegung im Alltag mehr Spaß macht. Dazu kommen Fotos von Zuschauern, neue Begegnungen und die Frage: Warum turnen plötzlich so viele mit? Schickt uns eure Fotos und Videos beim Mitturnen gerne an philippbewegt@krone.tv!
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Philipp bewegt
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2026: krone.tv