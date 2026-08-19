Philipp hält dich fit: 20 Minuten Ganzkörper-PowerJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 831: Philipp hält dich fit: 20 Minuten Ganzkörper-Power
21 Min.Folge vom 19.08.2026
Heute wird’s dynamisch! In 20 Minuten bringen wir gemeinsam den ganzen Körper in Bewegung. Mit abwechslungsreichen Übungen trainieren wir Beine und Arme, steigern nach und nach die Geschwindigkeit und sorgen für ein intensives Ganzkörper-Workout. Einfach mitmachen und loslegen!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Philipp bewegt
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2026: krone.tv