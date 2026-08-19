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Philipp bewegt

Philipp hält dich fit: 20 Minuten Ganzkörper-Power

krone.tvStaffel 1Folge 831vom 19.08.2026
Philipp hält dich fit: 20 Minuten Ganzkörper-Power

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Philipp bewegt

Folge 831: Philipp hält dich fit: 20 Minuten Ganzkörper-Power

21 Min.Folge vom 19.08.2026

Heute wird’s dynamisch! In 20 Minuten bringen wir gemeinsam den ganzen Körper in Bewegung. Mit abwechslungsreichen Übungen trainieren wir Beine und Arme, steigern nach und nach die Geschwindigkeit und sorgen für ein intensives Ganzkörper-Workout. Einfach mitmachen und loslegen!

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