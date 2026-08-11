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Philipp bewegt

Bewegung kann so einfach sein - und regelmäßig

krone.tvStaffel 1Folge 823vom 11.08.2026
Bewegung kann so einfach sein - und regelmäßig

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Philipp bewegt

Folge 823: Bewegung kann so einfach sein - und regelmäßig

21 Min.Folge vom 11.08.2026

Genau darum geht es bei „Philipp bewegt“: Einfache Übungen für alle Fitnesslevel (von Anfänger bis Profi), die jeder schafft – und Motivation, Woche für Woche dranzubleiben.

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