Bewegung kann so einfach sein - und regelmäßigJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 823: Bewegung kann so einfach sein - und regelmäßig
21 Min.Folge vom 11.08.2026
Genau darum geht es bei „Philipp bewegt“: Einfache Übungen für alle Fitnesslevel (von Anfänger bis Profi), die jeder schafft – und Motivation, Woche für Woche dranzubleiben.
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Philipp bewegt
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2026: krone.tv