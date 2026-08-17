Philipp zurück: Nach 6 Wochen wieder auf der MatteJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 829: Philipp zurück: Nach 6 Wochen wieder auf der Matte
21 Min.Folge vom 17.08.2026
Nach sechs Wochen Zwangspause ist Philipp endlich zurück auf der Matte. Zum Wochenstart meldet er sich fit und voller Energie zurück, bedankt sich für die vielen Genesungswünsche. Jetzt heißt es: Schluss mit Pause, rein in die Bewegung und gemeinsam mit Philipp aktiv in die neue Woche starten!
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Philipp bewegt
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Genre:Turnen
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2026: krone.tv