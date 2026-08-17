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Philipp bewegt

Philipp zurück: Nach 6 Wochen wieder auf der Matte

krone.tvStaffel 1Folge 829vom 17.08.2026
Philipp zurück: Nach 6 Wochen wieder auf der Matte

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Philipp bewegt

Folge 829: Philipp zurück: Nach 6 Wochen wieder auf der Matte

21 Min.Folge vom 17.08.2026

Nach sechs Wochen Zwangspause ist Philipp endlich zurück auf der Matte. Zum Wochenstart meldet er sich fit und voller Energie zurück, bedankt sich für die vielen Genesungswünsche. Jetzt heißt es: Schluss mit Pause, rein in die Bewegung und gemeinsam mit Philipp aktiv in die neue Woche starten!

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