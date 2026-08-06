Sesseltag: Gemeinsam sitzen, gemeinsam schwitzenJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 818: Sesseltag: Gemeinsam sitzen, gemeinsam schwitzen
21 Min.Folge vom 06.08.2026
Was als einfache Idee begann, ist längst ein fixer Termin für viele geworden. Philipps Sesseltag bringt Menschen zusammen – und sorgt Woche für Woche für Begeisterung und Bewegung.
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Philipp bewegt
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2026: krone.tv