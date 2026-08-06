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Philipp bewegt

Sesseltag: Gemeinsam sitzen, gemeinsam schwitzen

krone.tvStaffel 1Folge 818vom 06.08.2026
Sesseltag: Gemeinsam sitzen, gemeinsam schwitzen

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Philipp bewegt

Folge 818: Sesseltag: Gemeinsam sitzen, gemeinsam schwitzen

21 Min.Folge vom 06.08.2026

Was als einfache Idee begann, ist längst ein fixer Termin für viele geworden. Philipps Sesseltag bringt Menschen zusammen – und sorgt Woche für Woche für Begeisterung und Bewegung.

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