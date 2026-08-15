Regelmäßige Bewegung heißt weniger BeschwerdenJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 827: Regelmäßige Bewegung heißt weniger Beschwerden
21 Min.Folge vom 15.08.2026
Wer seinen Körper regelmäßig bewegt, wird immer belohnt. Viele Mitturner von „Philipp bewegt“ erzählen von weniger Beschwerden und Schmerzen, mehr Leichtigkeit im Alltag und davon, wie gut ihnen die täglichen 20 Minuten tun.
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Philipp bewegt
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2026: krone.tv