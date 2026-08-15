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Philipp bewegt

Regelmäßige Bewegung heißt weniger Beschwerden

krone.tvStaffel 1Folge 827vom 15.08.2026
Regelmäßige Bewegung heißt weniger Beschwerden

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Philipp bewegt

Folge 827: Regelmäßige Bewegung heißt weniger Beschwerden

21 Min.Folge vom 15.08.2026

Wer seinen Körper regelmäßig bewegt, wird immer belohnt. Viele Mitturner von „Philipp bewegt“ erzählen von weniger Beschwerden und Schmerzen, mehr Leichtigkeit im Alltag und davon, wie gut ihnen die täglichen 20 Minuten tun.

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