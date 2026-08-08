Täglich fitter: Diese 20 Minuten schafft jeder von uns!Jetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 820: Täglich fitter: Diese 20 Minuten schafft jeder von uns!
21 Min.Folge vom 08.08.2026
Mit nur 20 Minuten am Tag machen wir Bewegung zu einer Gewohnheit. Philipp zeigt, wie einfach das gelingen kann.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Philipp bewegt
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2026: krone.tv