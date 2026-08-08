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Philipp bewegt

Täglich fitter: Diese 20 Minuten schafft jeder von uns!

krone.tvStaffel 1Folge 820vom 08.08.2026
Täglich fitter: Diese 20 Minuten schafft jeder von uns!

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Philipp bewegt

Folge 820: Täglich fitter: Diese 20 Minuten schafft jeder von uns!

21 Min.Folge vom 08.08.2026

Mit nur 20 Minuten am Tag machen wir Bewegung zu einer Gewohnheit. Philipp zeigt, wie einfach das gelingen kann.

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