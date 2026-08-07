Aufstehen, mitmachen und gutes Gefühl genießenJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 819: Aufstehen, mitmachen und gutes Gefühl genießen
21 Min.Folge vom 07.08.2026
Die schwierigste Übung ist, einfach einmal zu beginnen. Danach übernimmt die Freude an der Bewegung. Starten wir gemeinsam mit Philipp und spüren den Unterschied, wenn wir regelmäßig aktiv sind.
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Philipp bewegt
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2026: krone.tv