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Philipp bewegt

Aufstehen, mitmachen und gutes Gefühl genießen

krone.tvStaffel 1Folge 819vom 07.08.2026
Aufstehen, mitmachen und gutes Gefühl genießen

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Philipp bewegt

Folge 819: Aufstehen, mitmachen und gutes Gefühl genießen

21 Min.Folge vom 07.08.2026

Die schwierigste Übung ist, einfach einmal zu beginnen. Danach übernimmt die Freude an der Bewegung. Starten wir gemeinsam mit Philipp und spüren den Unterschied, wenn wir regelmäßig aktiv sind.

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