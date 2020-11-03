Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra Spezial – Terror in Wien

PULS 4Staffel 2Folge 35vom 03.11.2020
84 Min.Folge vom 03.11.2020Ab 6

Wien trägt Trauer, nach einem Terroranschlag mitten in der Innenstadt, der mindestens vier Tote und über 20 Verletzte fordert. Vieles ist noch im Unklaren. Wie konnte es zu einer solchen Tat kommen? Was weiß man bisher über den Täter und seinen Hintergrund? Und wie soll Österreich auf diesen Anschlag reagieren? Darüber diskutiert PULS 24 Infochefin Corinna Milborn mit Daniel Kapp, Augenzeuge, Florian Klenk, Chefredakteur "Falter" & Augenzeuge, Doron Rabinovici, Schriftsteller, Salih Seferovic, Vize-Obmann DERAD, Kenan Güngör, Integrationsexperte, Alexandra Schosser, Psychotherapeutin, und Walter Feichtinger, Sicherheitsexperte.

