Pro und Contra
Folge 35: Pro und Contra Spezial – Terror in Wien
84 Min.Folge vom 03.11.2020Ab 6
Wien trägt Trauer, nach einem Terroranschlag mitten in der Innenstadt, der mindestens vier Tote und über 20 Verletzte fordert. Vieles ist noch im Unklaren. Wie konnte es zu einer solchen Tat kommen? Was weiß man bisher über den Täter und seinen Hintergrund? Und wie soll Österreich auf diesen Anschlag reagieren? Darüber diskutiert PULS 24 Infochefin Corinna Milborn mit Daniel Kapp, Augenzeuge, Florian Klenk, Chefredakteur "Falter" & Augenzeuge, Doron Rabinovici, Schriftsteller, Salih Seferovic, Vize-Obmann DERAD, Kenan Güngör, Integrationsexperte, Alexandra Schosser, Psychotherapeutin, und Walter Feichtinger, Sicherheitsexperte.
