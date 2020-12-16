Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra

Pro und Contra: Das Coronavirus – Die unterschätzte Krankheit?

PULS 4Staffel 2Folge 47vom 16.12.2020
Pro und Contra: Das Coronavirus – Die unterschätzte Krankheit?

51 Min.Folge vom 16.12.2020Ab 6

Solotänzerin Karina Sarkissova und Manager Kaveh Ahi schildern Corinna Milborn bei "Pro und Contra" ihre dramatischen Erfahrungen mit dem Corona-Virus. Der Lungenfacharzt Arschang Valipour erklärt, welche Fortschritte wir uns von der Medizin erwarten können.

PULS 4
