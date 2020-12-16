Pro und Contra: Das Coronavirus – Die unterschätzte Krankheit?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 47: Pro und Contra: Das Coronavirus – Die unterschätzte Krankheit?
51 Min.Folge vom 16.12.2020Ab 6
Solotänzerin Karina Sarkissova und Manager Kaveh Ahi schildern Corinna Milborn bei "Pro und Contra" ihre dramatischen Erfahrungen mit dem Corona-Virus. Der Lungenfacharzt Arschang Valipour erklärt, welche Fortschritte wir uns von der Medizin erwarten können.
