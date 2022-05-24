Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pro und Contra

Pro und Contra: Auswirkungen des Ukraine-Krieges – Wie sehr bröckelt die Solidarität?

PULS 4Staffel 4Folge 20vom 24.05.2022
Pro und Contra: Auswirkungen des Ukraine-Krieges – Wie sehr bröckelt die Solidarität?

Pro und Contra: Auswirkungen des Ukraine-Krieges – Wie sehr bröckelt die Solidarität?Jetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 20: Pro und Contra: Auswirkungen des Ukraine-Krieges – Wie sehr bröckelt die Solidarität?

51 Min.Folge vom 24.05.2022

Der Westen hat sich im russischen Angriffskrieg bislang klar auf die Seite der Ukraine gestellt. Doch wie lange hält diese Einigkeit noch an? Das diskutieren die grüne Außenpolitik-Sprecherin Ewa Ernst-Dziedzic, Karl Habsburg, der u.a. einen Radiosender in der Ukraine betreibt, Autorin und Ex-Russland-Korrespondentin Susanne Scholl, Ex-SPÖ-Klubobmann Josef Cap und Wirtschaftskammer-Vizepräsident Matthias Krenn.

Weitere Folgen in Staffel 4

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pro und Contra
PULS 4
Pro und Contra

Pro und Contra

Alle 5 Staffeln und Folgen