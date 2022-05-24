Pro und Contra: Auswirkungen des Ukraine-Krieges – Wie sehr bröckelt die Solidarität?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 20: Pro und Contra: Auswirkungen des Ukraine-Krieges – Wie sehr bröckelt die Solidarität?
51 Min.Folge vom 24.05.2022
Der Westen hat sich im russischen Angriffskrieg bislang klar auf die Seite der Ukraine gestellt. Doch wie lange hält diese Einigkeit noch an? Das diskutieren die grüne Außenpolitik-Sprecherin Ewa Ernst-Dziedzic, Karl Habsburg, der u.a. einen Radiosender in der Ukraine betreibt, Autorin und Ex-Russland-Korrespondentin Susanne Scholl, Ex-SPÖ-Klubobmann Josef Cap und Wirtschaftskammer-Vizepräsident Matthias Krenn.
