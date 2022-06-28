Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra

Pro und Contra: Streit um die Abtreibung – Wer entscheidet, ob ein Kind kommt?

PULS 4Staffel 4Folge 25vom 28.06.2022
50 Min.Folge vom 28.06.2022

Der US-Supreme Court hat das allgemeine Recht auf Schwangerschaftsabbruch gekippt. Sind die Abtreibungsgegner:innen auch in Österreich nun im Aufwind und wie können Frauenrechte gestärkt werden? Darüber diskutieren in Pro und Contra die NEOS-Abgeordnete Henrike Brandstötter, Stephanie Merckens vom katholischen Institut für Ehe und Familie, Ex-Skirennläuferin Nicola Werdenigg und Abtreibungsgegner Ludwig Brühl.

