Folge 25: Pro und Contra: Streit um die Abtreibung – Wer entscheidet, ob ein Kind kommt?
50 Min.Folge vom 28.06.2022
Der US-Supreme Court hat das allgemeine Recht auf Schwangerschaftsabbruch gekippt. Sind die Abtreibungsgegner:innen auch in Österreich nun im Aufwind und wie können Frauenrechte gestärkt werden? Darüber diskutieren in Pro und Contra die NEOS-Abgeordnete Henrike Brandstötter, Stephanie Merckens vom katholischen Institut für Ehe und Familie, Ex-Skirennläuferin Nicola Werdenigg und Abtreibungsgegner Ludwig Brühl.
