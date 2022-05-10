Pro und Contra: Angriffskrieg in Europa – Wie schützt sich Österreich?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 18: Pro und Contra: Angriffskrieg in Europa – Wie schützt sich Österreich?
51 Min.Folge vom 10.05.2022
Der Ukraine-Krieg fordert Europas Sicherheitspolitik heraus. Hat Österreichs Neutralität ausgedient oder ist sie gerade jetzt wichtiger denn je? Bei Pro und Contra diskutiert diese Woche ein hochkarätiges Podium mit Irmgard Griss, Veit V. Dengler, Christian Stocker, Colette M- Schmidt und Andreas Schieder.
Genre:Talk, Politik, Nachrichten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Puls4