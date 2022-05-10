Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra: Angriffskrieg in Europa – Wie schützt sich Österreich?

PULS 4Staffel 4Folge 18vom 10.05.2022
51 Min.Folge vom 10.05.2022

Der Ukraine-Krieg fordert Europas Sicherheitspolitik heraus. Hat Österreichs Neutralität ausgedient oder ist sie gerade jetzt wichtiger denn je? Bei Pro und Contra diskutiert diese Woche ein hochkarätiges Podium mit Irmgard Griss, Veit V. Dengler, Christian Stocker, Colette M- Schmidt und Andreas Schieder.

