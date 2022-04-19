Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra

Pro und Contra: Leben ohne russisches Gas – Moralische Pflicht oder wirtschaftliches Fiasko?

PULS 4Staffel 4Folge 15vom 19.04.2022
Pro und Contra: Leben ohne russisches Gas – Moralische Pflicht oder wirtschaftliches Fiasko?

Pro und Contra: Leben ohne russisches Gas – Moralische Pflicht oder wirtschaftliches Fiasko?Jetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 15: Pro und Contra: Leben ohne russisches Gas – Moralische Pflicht oder wirtschaftliches Fiasko?

50 Min.Folge vom 19.04.2022

Der Ruf nach einem Embargo für russische Energie wird angesichts des Krieges in der Ukraine immer lauter. Doch kann Österreich ohne Gas leben? Bei Pro und Contra diskutieren u.a. Stefan Kaineder, Wolfgang Anzengruber, Barbara Blaha, Olexander Scherba und Christoph Badelt.

